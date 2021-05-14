Больше дачников стали делать прививки от коронавируса в СНТ Подмосковья

В Подмосковье все больше дачников ставят прививку от коронавируса прямо в СНТ. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева с начала сезона организованы мобильные пункты, которые приезжают в дачные поселки. Об этом сообщили в официальном Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

На бесплатную вакцинацию может прийти любой желающий, предварительная запись для этого не требуется. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и одобрение врача после осмотра, который проведут на месте.

Жители СНТ могут сами организовать вакцинацию у себя на даче. Для этого необходимо обратиться в администрацию городского округа или на горячую линию местной ЦРБ.

Как отметил участковый врач-терапевт взрослой поликлиники Видновской РКБ Денис Коваленко, особой популярностью данная услуга пользуется у жителей старшего возраста.

«Большинство — это пожилые люди. Добираться до поликлиники им трудно. Мы приехали в деревню Таболово уже второй раз. Сегодня пришло намного больше людей, чем ожидалось. Но вакцины много, все прошло хорошо. Люди сэкономили и время, и деньги», — сказал Денис Коваленко.

Привиться от коронавируса жители Подмосковья могут в поликлиниках и в более 120 пунктах в торговых центрах. Быстро найти подходящий можно на интерактивной карте. Только в Коломне таким способом I компонент вакцины получили более 23,5 тысячи человек, II компонент — более 20,2 тысячи.

«В среднем в день на вакцинацию приходят от 150 до 200 человек. Мы принимаем абсолютно всех жителей, независимо от места их прописки. Часы работы с 8 утра и до 20 часов вечера, в выходные — с 8 до 14. Приглашаем на вакцинацию всех желающих», — сказала заведующая консультативно-диагностическим центром поликлиники № 1 в Коломне Ольга Шарова.

Поставить прививку от ковида можно в МФЦ и клубах «Активное долголетие». Записаться можно на федеральном и региональном порталах госуслуг, в своей поликлинике или по телефону 122.