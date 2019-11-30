Больше, чем кружок робототехники. Техношкола в Люберцах поможет с запуском бизнес-проекта

Кто поможет учить детей, на какую поддержку от государства можно рассчитывать, о том какие субсидии получают молодые бизнесмены, и куда идти тем, кто хочет открыть свое дело — расскажет телеканал «360».

«Техношкола» открылась в Электростали. Там научат программировать и работать с 3D-принтером Подробнее

Именно в возрасте пяти лет дети могут встать на путь инженера или программиста. Сегодня техношкола в Люберцах нечто большее, чем кружок робототехники. Ребенка ведут все время, помогают с реализацией проектов. Также готовят специалистов по заказу крупных заводов. Так, недавно обучили 20 человек для крупного вертолетного предприятия в Московской области. И, несмотря на то что, проекту всего четыре года, уже есть первые выпускники-бизнесмены. И им школа дала не только знания, но и помогла в поиске денег на запуск проекта.

«Мы, в свое время, обучались в технических вузах ведущих и поняли, что инновационная деятельность, она сейчас, скорее, необходимость, чем какое-то дополнение, потому что компьютеры везде, пользоваться ими необходимо не только для игры, но и для работы. Отсюда и родилась идея начинать с самого начала», — сказал Даниил Сергеев, исполнительный директор ЦИТТ «Техношкола».

За год существования здесь, центра в Люберцах, уже два предпринимателя открыли свое дело на этой базе.

«Мы помогли им получить субсидию местную на запуск собственного дела, то есть у них есть не только собственный проект, но и они получают первые денежные средства, чтобы проще начать дело», — сказал Даниил Сергеев, исполнительный директор ЦИТТ «Техношкола».

Источник фото: телеканал «360»

Консультируют учеников потому, что сами этим путем уже прошли и свой опыт не скрывают.

«Мы получали субсидию и на компенсацию затрат, то есть мы первично вкладываем собственные средства, покупали необходимое оборудование для образовательных целей, а затем нам там компенсируют, в зависимости от направленности субсидий, и если это социальное предпринимательство, то до 85%», — сказал Даниил Сергеев, исполнительный директор ЦИТТ «Техношкола».

Если и у вас есть идея, которую вы считаете необходимо реализовывать, и она сделает жизнь окружающих лучше и интереснее, то за поддержкой обращайтесь в один из 12 центров «Мой бизнес».