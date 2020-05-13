Больше 900 россиян вернулись домой после двухнедельного карантина в обсерваторах Подмосковья

Свыше 900 россиян, прилетевших из-за рубежа, прошли двухнедельный карантин в обсерваторах Подмосковья и вернулись домой. В аэропортах каждый рейс встречают представители правительства и Роспотребнадзора.

Они сразу проверяют здоровье пассажиров, а затем развозят их по домам или в обсерваторы для прохождения двухнедельного карантина. Ради безопасности пассажиров выдают защитные средства — маски и перчатки, а также измеряют температуру.

Сейчас в Подмосковье работают пять обсерваторов. А в резерве еще четыре — их задействуют в случае необходимости, сказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Обсерваторы — это пансионаты и санатории, находящиеся в областной собственности, и частные гостиницы, согласившиеся помочь в размещении людей на время карантина Наталья Адигамова.

В обсерваторы направляют жителей дальних регионов России, если их невозможно сразу же доставить домой. С 2 апреля они приняли на карантин более 1400 человек, из которых около 900 уже прошли его.

Так, жителей столицы, Подмосковья или ближайших регионов отвозят домой, а дальних размещают в обсерваторах по одному или два человека, а реже семьями. Их обеспечивают трех-пяти-разовым питанием в номере и направляют к врачам на осмотр.

При этом после прохождения в Московской области карантина некоторые регионы присылают транспорт, чтобы забрать своих жителей домой. Доставку всех остальных россиян осуществляет Минтранс региона. Уже подключились и водители Московского областного БТИ.