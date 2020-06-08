Больше 90 подмосковных школьников стали призерами Всероссийской олимпиады в этом году

Подмосковные ребята завоевали 91 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников. По сравнению с прошлым годом призеров из Московской области стало больше на 11 человек.

«Подмосковные школьники завоевали 91 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам. Подмосковье заняло четвертое место среди всех субъектов России по количеству призеров, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Татарстану», — уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Больше всего дипломов получили школьники за олимпиады по иностранным языкам — 27 человек, по астрономии и физике — семь призеров, по литературе и экономике — шесть призеров.

«Больше всего призеров из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и городских округов Мытищи, Балашиха, Жуковский и Королев. Ребята показали достойные результаты, спасибо всем участникам», — добавила Каклюгина.

Министр отметила, что призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат по 100 тысяч рублей. Также у ребят будет возможность поступить в вузы на льготных условиях.