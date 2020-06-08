Больше 90 подмосковных школьников стали призерами Всероссийской олимпиады в этом году
«Подмосковные школьники завоевали 91 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам. Подмосковье заняло четвертое место среди всех субъектов России по количеству призеров, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Татарстану», — уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Больше всего дипломов получили школьники за олимпиады по иностранным языкам — 27 человек, по астрономии и физике — семь призеров, по литературе и экономике — шесть призеров.
«Больше всего призеров из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и городских округов Мытищи, Балашиха, Жуковский и Королев. Ребята показали достойные результаты, спасибо всем участникам», — добавила Каклюгина.
Министр отметила, что призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат по 100 тысяч рублей. Также у ребят будет возможность поступить в вузы на льготных условиях.