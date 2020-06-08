    08 июня 2020, 17:25

    Больше 90 подмосковных школьников стали призерами Всероссийской олимпиады в этом году

    Алена Собкалова

    Подмосковные ребята завоевали 91 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников. По сравнению с прошлым годом призеров из Московской области стало больше на 11 человек.
    Больше 90 подмосковных школьников стали призерами Всероссийской олимпиады в этом году

    «Подмосковные школьники завоевали 91 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам. Подмосковье заняло четвертое место среди всех субъектов России по количеству призеров, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Татарстану», — уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

    Больше всего дипломов получили школьники за олимпиады по иностранным языкам — 27 человек, по астрономии и физике — семь призеров, по литературе и экономике — шесть призеров.

    «Больше всего призеров из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и городских округов Мытищи, Балашиха, Жуковский и Королев. Ребята показали достойные результаты, спасибо всем участникам», — добавила Каклюгина.

    Министр отметила, что призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат по 100 тысяч рублей. Также у ребят будет возможность поступить в вузы на льготных условиях.