Больше 80 нарушителей самоизоляции поймали в Одинцове за сутки
Это важный шаг для борьбы с распространением коронавируса. Сотрудники служб совместно организуют рейды, пресекающие попытки нарушить правила режима самоизоляции.
Так, например, в Одинцовском округе сегодня работают уже 23 экипажа специалистов надзорных органов. Об этом рассказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.
Они патрулируют общественные пространства, проверяют наличие у граждан официального разрешения на передвижение по городуОлег Баженов.
Нарушителей привлекут к административной ответственности. При этом глава ведомства отметил, что в сравнении с прошлым днем жители стали ответственнее относиться к самоизоляции.
За последние сутки в России выявлено еще 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые COVID-19 подтвердился у жителей Чукотского и Ненецкого автономных округов.
Система пропусков
О введении в Подмосковье режима пропусков стало известно 10 апреля. Губернатор рассказал, что это будут делать поэтапно.
С 15 апреля их стали спрашивать у людей, которые пользуются общественным или личным транспортом.
Получить разрешение можно на сайте госуслуг Подмосковья. Для этого потребуется скачать приложение «СТОП COVID-19» из App Store или Google Play. Мы рассказали, как поступить дальше.