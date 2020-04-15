Больше 80 нарушителей самоизоляции поймали в Одинцове за сутки

Сегодня сотрудники подмосковного Госадмтехнадзора и полиции обнаружили свыше 80 нарушителей режима самоизоляции в Одинцове. Рейды проводят регулярно.

Это важный шаг для борьбы с распространением коронавируса. Сотрудники служб совместно организуют рейды, пресекающие попытки нарушить правила режима самоизоляции.

Так, например, в Одинцовском округе сегодня работают уже 23 экипажа специалистов надзорных органов. Об этом рассказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.

Они патрулируют общественные пространства, проверяют наличие у граждан официального разрешения на передвижение по городу Олег Баженов.

Нарушителей привлекут к административной ответственности. При этом глава ведомства отметил, что в сравнении с прошлым днем жители стали ответственнее относиться к самоизоляции.

За последние сутки в России выявлено еще 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые COVID-19 подтвердился у жителей Чукотского и Ненецкого автономных округов.

Система пропусков

О введении в Подмосковье режима пропусков стало известно 10 апреля. Губернатор рассказал, что это будут делать поэтапно.

С 15 апреля их стали спрашивать у людей, которые пользуются общественным или личным транспортом.

Получить разрешение можно на сайте госуслуг Подмосковья. Для этого потребуется скачать приложение «СТОП COVID-19» из App Store или Google Play. Мы рассказали, как поступить дальше.