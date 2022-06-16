Больше 700 детей-сирот в Подмосковье обрели семью с начала года

Дети-сироты в Подмосковье продолжают обретать любящие семьи. С начала года новых приемных родителей нашли себе750 ребят. В регионе давно отсутствуют детские дома, им на смену пришли семейные центры.

«С начала года специалисты органов опеки нашли новую семью для 750 детей-сирот. Это лето дети встречают дома, в семье», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, на текущий момент система усыновления работает крайне эффективно. Большинство детей находятся в центре не больше двух месяцев, после их удается передать в новую семью. Приемные семьи получают материальную поддержку, им платят примерно 650 тысяч рублей в год. В Подмосковье работают школы для подготовки приемных родителей, за каждой семьей закреплен куратор.

Ранее стало известно, что все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат российское гражданство. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов