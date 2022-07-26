Более 70 штрафов за отсутствие договора на вывоз мусора получили юрлица в Подмосковье с начала года

С начала 2022 года Главное управление содержания территорий Московской области выписало 116 постановлений за отсутствие договора на утилизацию отходов. Большинство нарушителей оштрафовали.

Нарушения зафиксированы в 20 муниципалитетах. Наибольшее количество предпринимателей, которые не заключили договор на вывоз мусора, находятся в Солнечногорске (21), Егорьевске (18), Раменском (12), Наро-Фоминске (9) и Одинцове (7). Некоторые получили предупреждения, но большинство (76 юридических лиц) теперь вынуждены будут оплатить штраф, который составляет от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Альтернативой ему может быть приостановка деятельности на срок до 90 суток.

«Привлечены и ответственные организации в Дубне, Дмитрове, Клину, Ленинском, Люберцах, Пушкинском, Химках, Щелкове, Истре, Богородском, Жуковском, Красногорске, Можайском, Талдоме, Шатуре», — отметила руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

За отсутствие договора с региональным оператором для юрлиц предусмотрена административная ответственность по статье 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».