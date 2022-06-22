Больше 70 электроподстанций отремонтируют в Подмосковье до конца года

Энергетики «Мособлэнерго» только с начала текущего года смогли отремонтировать уже 63 трансформаторные подстанции в Подмосковье. За минувшую неделю удалось завершить ремонтные работы на четырех объектах.

Одну подстанцию отремонтировали в Щелкове и еще три — в Люберцах. Ремонтируется не только электрическое оборудование, но и части самих зданий, в которых располагаются подстанции. Всего за текущий год планируют отремонтировать 73 подстанции.

Кроме того, проводят и другие виды работ. Например, ремонтируют электрические сети и оборудование, которое находится вне трансформаторных подстанций. С начала года уже удалось заменить почти тридцать километров проводов, построить 23 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, построить 13 трансформаторных подстанций.

Основные работы проводят в тех районах, где зарегистрировано больше всего потребителей электричества. Учитывают все жалобы от жителей на качество электроснабжения, исходя из этого, формируют дальнейший план проведения работ.