Больше 70 домов Власихи ждет капитальный ремонт в ближайшие три года

Модернизация магазинов и капитальный ремонт домов. Эти и другие немаловажные темы озвучил глава Власихи Герман Потапчук, выступив с ежегодным отчетом перед жителями.

В округе будут строить новые дома в соответствии с генеральным планом. Работы будут вести с учетом требований губернатора по созданию комфортных экосистем. Также глава подчеркнул, что в городе активно ремонтируют и улучшают подъезды.

«В этом году мы уже завершили ремонт двух подъездов, до конца года будет отремонтировано еще 25 подъездов. Таким образом, всего в этом году в плане 27 подъездов. В том числе восемь, которые благоустроят по областной программе губернатора», — рассказал Герман Потапчук, глава городского округа Власиха.

Власти изучили просьбы жителей благодаря ежедневным обходам территорий, мониторингу в социальных сетях и работе выездной администрации. Во дворах скоро появятся новые тренажерные и игровые площадки, зоны отдыха.

Также в регионе запустили программу «100 прудов и озер». В рамках проекта по всему Подмосковью водоемы будут очищать от мусора.

«Это большая и очень сложная работа. В нашем опыте пруды — это не только природное богатство, но и историческое наследие, поэтому для нас особенно важно сохранить их и обустроить. Значительную помощь нам оказали жители Власихи, принимающие участие в субботниках. Большое спасибо за неравнодушие», — отметил Герман Потапчук, глава городского округа Власиха.

В планах на будущее — капитальный ремонт многоквартирных домов. В краткосрочную программу на три года включили 71 дом. В этом году работы проведут в 34 домах. Для проведения реконструкции бани в этом году проведут работы по включению здания в план приватизации на следующий год.

Также во Власихе построят новый торговый центр. В нем будут торговые точки, развлекательные зоны, а также офисы и предприятия сферы услуг. Уже в августе определят инвестора, который сможет реализовать этот масштабный проект.