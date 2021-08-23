Больше 7 миллиардов рублей выделили на новое медицинское оборудование в Подмосковье

Более пяти тысяч единиц медицинского оборудования планируется закупить в Московской области. На это выделено 7,5 миллиарда рублей.

В этом году в медицинских учреждениях региона появятся 35 компьютерных томографов (КТ), причем 10 из них уже доставлены в поликлиники и больницы и используются для диагностики пациентов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Два мобильных КТ мы приобретаем, семь аппаратов для МРТ, 12 — для рентгенов, три ангиографа и три маммографа», — сообщила она.

Мобильные КТ направят в Люберцы и Одинцово.

Также для медицинских учреждений закупят 5131 легкое оборудование: аппараты для УЗИ, эндоскопии, дефибрилляторы. Наибольшее количество оборудования доставят в Щелково, Орехово-Зуево, Озеры, Раменский и Богородский округа.

Министр отметила, что из 5131 аппаратов регион закупил 1200. Все они уже доставлены в медицинские учреждения. Оставшееся оборудование поступит до конца ноября этого года.

Кроме оборудования, в Московской области планируется обновить таксопарк скорой помощи. В этом году будет закуплено 438 новых машин. Для этого из бюджета выделили более 380 миллионов рублей.