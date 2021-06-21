Больше 60 тысяч человек вакцинировались в Подмосковье за неделю
Вакцинацию в Подмосковье за неделю прошла 61 тысяча человек. Об этом заявила глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова.
«За неделю мы вакцинировали 61 тысячу человек. Топ лучших округов по вакцинации: Люберцы, Химки, Орехово-Зуево, Егорьевск, Ступино, Истра, Кашира, Волоколамск и Шатура», — сказала Стригункова.
При этом меньше всего вакцинировались в Богородском, Раменском и Ленинском округах, Королеве, Электростали, Воскресенске, Лыткарине, Лобне и Шаховской.
Стригункова добавила, что за выходные удалось привить 42 тысячи человек. Таким образом, в целом за неделю прививку сделали около 100 тысяч человек.
По состоянию на 20 июня первый компонент получили 1 210 130 жителей Подмосковья.
Глава регионального Минздрава также рассказала об увеличении темпов вакцинации на предприятиях.
«Вместо 550 предприятий, которые мы мониторили раньше, сейчас в мониторинге 615 крупных и средних. Отмечаем очень хорошую динамику», — отметила Стригункова.
Среди округов — лидеров по вакцинации на предприятиях Пушкино, Раменское, Подольск, Долгопрудный, Солнечногорск.
Ранее министр здравоохранения региона говорила о том, что руководители предприятий Подмосковья могут подать заявку на вакцинацию онлайн.