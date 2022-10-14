Более 60 сирот получат квартиры в Балашихе до конца года | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 16:54 Поделиться Telegram

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Viber Более 60 сирот получат квартиры в Балашихе до конца года

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Ключи от новых квартир в Балашихе получит 61 ребенок-сирота. До конца декабря все они въедут в собственное жилье, которое приобретут для них по областной государственной программе «Жилище».

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Квартиры детям-сиротам предоставляют в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Все они однокомнатные, площадью не менее 29 квадратных метров. Жилье сразу пригодно для проживания.

Прежде, чем ребенок получит ключи, он выезжает на осмотр квартиры вместе с представителями администрации Балашихи. Если все понравилось — заключается договор специализированного найма сроком на пять лет.

«Уже приобрели 34 квартиры из 61, запланированной в этом году. Сперва дети должны согласовать ту или иную жилплощадь, а потом мы подаем заявление и принимаем решение о предоставлении недвижимости», — сообщила заместитель начальника управления по жилищным вопросам администрации Балашихи Ирина Неганова.

Почти 600 сирот из Подмосковья получили новые квартиры с января. Еще 300 ребят, достигших совершеннолетия, обеспечат жильем до конца года. Реализация программы находится на личном контроле губернатора Андрея Воробьева.

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