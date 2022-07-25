Более 60 подмосковных школ откроются после капремонта 1 сентября

Этим летом реконструкция проходит в 66 образовательных учреждениях Московской области. Из них 62 откроют свои двери уже 1 сентября.

В частности, капремонт заканчивается в Богородской гимназии — 1 сентября за парты здесь сядут 1170 детей. В учреждении есть и дошкольное отделение, которое посещают порядка 500 воспитанников. Реконструкция объекта находится в завершающей стадии.

«Уже заканчивается благоустройство территории этой школы. Здесь появилось спортивное ядро. Внутри здания — светлые классы с новой мебелью, современный пищевой блок, спортзал. Как и положено, школа соответствует всем требованиям безбарьерной среды», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, который побывал с инспекцией на объекте. Он также напомнил, что данное образовательное учреждение в Ногинске три года входит в топ-100 лучших школ Московской области. Новые стены и современная обстановка позволят сохранить и даже улучшить этот высокий результат.

Свои двери 1 сентября распахнут для учащихся 62 подмосковные школы, прошедшие через капремонт этим летом. Работы в четырех других зданиях продолжатся.

До 2026 года в Московской области планируется капитально отремонтировать около 330 образовательных учреждений.