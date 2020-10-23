Больше 60 км дорог обновили в Коломенском округе

Свыше 60 километров дорог отремонтировали в Коломенском округе в 2020 году. В порядок привели участки на 16 региональных и 38 муниципальных трассах. Об этом сообщил глава муниципалитета Денис Лебедев.

«Треть программы ремонта муниципальных дорог округа была сформирована по итогам голосования жителей на портале „Добродел“. Благодаря их активной позиции мы смогли привести в порядок значимые для автомобилистов участки дорог как в черте города, так и в сельских населенных пунктах», — рассказал глава округа.

Он уточнил, что среди таких дорог можно выделить участок, соединяющий деревни Большое Карасево и Кудрявцево. Здесь по многочисленным просьбам жителей был проведен капремонт, предусматривающий устройство асфальтированной проезжей части и ремонт водопропускных сооружений.

«Работы на этом объекте проводились в два этапа, фактически подрядная организация выполнила строительство новой дороги, — рассказал начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и контроля за сохранностью автомобильных дорог администрации округа Дмитрий Шарков. — Первый этап предусматривал подготовительные действия, в том числе устройство временного объезда, подготовку твердого основания автомобильной дороги под последующую укладку асфальтобетона, устройство водоотвода с заменой водопропускных труб».

Во второй этап, по словам Дмитрия Шаркова, вошло усиление основания методом холодных стабилизаций и дальнейшее устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия.

Как рассказал «360» Михаил Беликов, у которого в Кудрявцево находится дача родителей, жители деревни и дачники нескольких находящихся поблизости СНТ очень ждали подъездную дорогу.

«Сейчас тем, у кого нет личного транспорта, чтобы добраться до города, приходится подстраивать свои планы под расписание поезда „Голутвин — Озеры“. Теперь, со строительством дороги, разворотной площадки и оборудованием автобусного павильона нам обещают продлить сюда автобусный маршрут. Конечно, мы все этого ждем, да и тем, у кого свои машины, теперь намного приятнее приезжать на свои участки», — отметил Михаил.

Еще одним участком дороги, отремонтированном в этом году по просьбам жителей, стал съезд с улицы Октябрьской революции и автомобильная парковка у Коломенской ЦРБ.

«Это значимая точка на карте нашего города, но привести в порядок эту дорогу мы смогли только после принятия ее на баланс муниципалитета. Здесь поменяли асфальтовое покрытие, а в ближайшее время установят дорожные знаки и нанесут разметку для обозначения парковочных мест. Площадь ремонта составила более 2 тысяч квадратных метров», — отметил Денис Лебедев.