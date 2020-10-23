Больше 60 км дорог обновили в Коломенском округе
«Треть программы ремонта муниципальных дорог округа была сформирована по итогам голосования жителей на портале „Добродел“. Благодаря их активной позиции мы смогли привести в порядок значимые для автомобилистов участки дорог как в черте города, так и в сельских населенных пунктах», — рассказал глава округа.
Он уточнил, что среди таких дорог можно выделить участок, соединяющий деревни Большое Карасево и Кудрявцево. Здесь по многочисленным просьбам жителей был проведен капремонт, предусматривающий устройство асфальтированной проезжей части и ремонт водопропускных сооружений.
«Работы на этом объекте проводились в два этапа, фактически подрядная организация выполнила строительство новой дороги, — рассказал начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и контроля за сохранностью автомобильных дорог администрации округа Дмитрий Шарков. — Первый этап предусматривал подготовительные действия, в том числе устройство временного объезда, подготовку твердого основания автомобильной дороги под последующую укладку асфальтобетона, устройство водоотвода с заменой водопропускных труб».
Во второй этап, по словам Дмитрия Шаркова, вошло усиление основания методом холодных стабилизаций и дальнейшее устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия.
Как рассказал «360» Михаил Беликов, у которого в Кудрявцево находится дача родителей, жители деревни и дачники нескольких находящихся поблизости СНТ очень ждали подъездную дорогу.
«Сейчас тем, у кого нет личного транспорта, чтобы добраться до города, приходится подстраивать свои планы под расписание поезда „Голутвин — Озеры“. Теперь, со строительством дороги, разворотной площадки и оборудованием автобусного павильона нам обещают продлить сюда автобусный маршрут. Конечно, мы все этого ждем, да и тем, у кого свои машины, теперь намного приятнее приезжать на свои участки», — отметил Михаил.
Еще одним участком дороги, отремонтированном в этом году по просьбам жителей, стал съезд с улицы Октябрьской революции и автомобильная парковка у Коломенской ЦРБ.
«Это значимая точка на карте нашего города, но привести в порядок эту дорогу мы смогли только после принятия ее на баланс муниципалитета. Здесь поменяли асфальтовое покрытие, а в ближайшее время установят дорожные знаки и нанесут разметку для обозначения парковочных мест. Площадь ремонта составила более 2 тысяч квадратных метров», — отметил Денис Лебедев.