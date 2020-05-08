Больше 6 тысяч жителей Химок и Солнечногорска подключат к газу

В Подмосковье завершили строительство газопровода, который обеспечит голубым топливом больше шести тысяч жителей Химок и Солнечногорска. Всего до конца года создадут 50 таких объектов.

Газораспределительная станция «Сходня» была закрыта для абонентов на протяжении двух лет. Однако теперь жители смогут подключиться без ограничений, сказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

А проблема закрытых газораспределительных станций находится на контроле, решается при личном участии губернатора Игорь Баранов.

В Химках и Солнечногорске жители смогут подать заявки в «Мособлгаз» на технологическое присоединение. Сделать это удобнее всего в «Личном кабинете». Сведения по теме можно уточнить на горячей линии 8 (800) 200-24-09 или на сайте.

По поручению губернатора Андрея Воробьева газификация Подмосковья продолжается с соблюдением запланированных сроков, несмотря на пандемию.

«До конца года будут построены и введены в эксплуатацию 50 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более десяти тысяч жителей Подмосковья», — рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Кроме того, к 2023 году в Московской области планируют снять все ограничения на подключение к газораспределительным сетям.