Больше 6 тысяч жителей Химок и Солнечногорска подключат к газу
Газораспределительная станция «Сходня» была закрыта для абонентов на протяжении двух лет. Однако теперь жители смогут подключиться без ограничений, сказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
А проблема закрытых газораспределительных станций находится на контроле, решается при личном участии губернатораИгорь Баранов.
В Химках и Солнечногорске жители смогут подать заявки в «Мособлгаз» на технологическое присоединение. Сделать это удобнее всего в «Личном кабинете». Сведения по теме можно уточнить на горячей линии 8 (800) 200-24-09 или на сайте.
По поручению губернатора Андрея Воробьева газификация Подмосковья продолжается с соблюдением запланированных сроков, несмотря на пандемию.
«До конца года будут построены и введены в эксплуатацию 50 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более десяти тысяч жителей Подмосковья», — рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.
Кроме того, к 2023 году в Московской области планируют снять все ограничения на подключение к газораспределительным сетям.