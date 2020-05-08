    08 мая 2020, 09:55

    Больше 6 тысяч жителей Химок и Солнечногорска подключат к газу

    Анастасия Аброськина, Екатерина Гурова

    В Подмосковье завершили строительство газопровода, который обеспечит голубым топливом больше шести тысяч жителей Химок и Солнечногорска. Всего до конца года создадут 50 таких объектов.
    Больше 6 тысяч жителей Химок и Солнечногорска подключат к газу

    Газораспределительная станция «Сходня» была закрыта для абонентов на протяжении двух лет. Однако теперь жители смогут подключиться без ограничений, сказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

    А проблема закрытых газораспределительных станций находится на контроле, решается при личном участии губернатора

    Игорь Баранов.

    В Химках и Солнечногорске жители смогут подать заявки в «Мособлгаз» на технологическое присоединение. Сделать это удобнее всего в «Личном кабинете». Сведения по теме можно уточнить на горячей линии 8 (800) 200-24-09 или на сайте.

    Больше 6 тысяч жителей Химок и Солнечногорска подключат к газу | Изображение 1

    По поручению губернатора Андрея Воробьева газификация Подмосковья продолжается с соблюдением запланированных сроков, несмотря на пандемию.

    «До конца года будут построены и введены в эксплуатацию 50 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более десяти тысяч жителей Подмосковья», — рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

    Кроме того, к 2023 году в Московской области планируют снять все ограничения на подключение к газораспределительным сетям.