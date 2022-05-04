Более 6 тысяч сотрудников «Мособлгаза» перечислили зарплату за день на благотворительность

День благотворительного труда проводят ежегодно в апреле в Московской области. «Мособлгаз» всегда поддерживает эту традицию.

Каждый сотрудник предприятия может перечислить свой заработок за один день на благотворительность. В этом году участие в акции приняли 6525 работников «Мособлгаза».

Вырученные денежные средства традиционно перечислят на оказание материальной помощи детям-сиротам, инвалидам, ветеранам, людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. В этом году принято решение направить финансовую помощь также жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Много лет «Мособлгаз» ведет шефство над Кадетской школой-интернатом с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина в городском округе Фрязино и над Колычевским психоневрологическим интернатом в городском округе Егорьевск. Предприятие постоянно участвует в общественной и культурной жизни учреждений.