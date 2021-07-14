Больше 6 тысяч пенсионеров Подмосковья поучаствовали в «Активном долголетии» с 1 июня

Более шести тысяч пенсионеров из Московской области приняли участие в новых направлениях проекта «Активное долголетие». В правительстве Подмосковья рассказали, что этим летом для участников запустили еще семь активностей.

С 1 июня для пенсионеров открыли такие активности, как настольные игры, музыка, история, искусство. Начали работу также театральная мастерская, знакомство с искусством фото, литературное мастерство, красота и здоровье.

«Наибольшей популярностью из новых активностей пользуются настольные игры — только на них за месяц записались 4,9 тысячи человек», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Каклюгина отметила, что на сегодняшний день участниками проекта «Активное долголетие» стали уже более 62 тысяч пенсионеров. Встречаясь, они могут обрести единомышленников, уже сформировались даже новые супружеские пары.

В Московской области сейчас работает 61 клуб проекта «Активное долголетие». Они находятся в учреждениях социального обслуживания, культуры и спорта.