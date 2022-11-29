Подмосковье 29 ноября 2022, 15:19 Больше 6 тысяч наказов жителей выполнили в Реутове в 2022 году

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Реутов стал лидером Подмосковья по количеству выполненных наказов от жителей с начала года. Здесь реализовали более 6100 инициатив, поступивших от горожан.

Наказы от жителей были собраны в ходе предвыборной кампании 2022 года. Реутов стал лидером по количеству выполненных инициатив.

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«Из 7444 наказов на сегодняшний день в округе реализовано уже 6134. Эта работа поставлена в приоритет, и она ведется максимально открыто, с широким информированием», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и выразил благодарность администрации городского округа.

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«За прошедший год мы реализовали ряд социально значимых мероприятий. По просьбам жителей капитально отремонтировали детский сад № 9 „Светлячок“, обновили стационарный корпус ЦГКБ и другие объекты. Благоустроили дворы и привели в порядок дороги. Работа будет продолжена», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

В ближайшие два года Реутов будет участвовать во многих важных проектах Подмосковья. В частности, здесь будет проходить четвертая линия Московского центрального диаметра. В городе будет продолжаться строительство школы на 1100 мест, капремонт объектов образования и других городских учреждений.

«Наказы жителей других городов также нашли свое отражение в бюджете на 2023–2025 годы, который мы приняли 24 ноября на заседании Мособлдумы», — заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники, которые построят в разных городах региона.

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