Больше 5,7 тысячи процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2019 году
«Экстракорпоральное оплодотворение дает возможность забеременеть тем женщинам, которые не могут сделать это естественным путем. Ежегодно мы увеличиваем число процедур ЭКО в Подмосковье», — отметила министр.
По ее словам, в 2018 году провели 4,8 тысячи процедур ЭКО, а в 2019-м — 5,7 тысячи. При этом помощь оказывается бесплатно, в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Пациентки ждут процедуру не больше 21 дня. Для оформления квоты на ЭКО по полису ОМС нужно обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Там проведут предварительное обследование. После этого акушер-гинеколог направит женщину на итоговую консультацию к врачу-репродуктологу.
Для получения квоты необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС, заключение областного специалиста.
Подробную информацию о том, как оформить направление на ЭКО и какие документы для этого необходимы, можно найти на сайте подмосковного Минздрава.