Больше 5,7 тысячи процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2019 году

В 2019 году жительницам Московской области провели свыше 5,7 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Экстракорпоральное оплодотворение дает возможность забеременеть тем женщинам, которые не могут сделать это естественным путем. Ежегодно мы увеличиваем число процедур ЭКО в Подмосковье», — отметила министр.

По ее словам, в 2018 году провели 4,8 тысячи процедур ЭКО, а в 2019-м — 5,7 тысячи. При этом помощь оказывается бесплатно, в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Пациентки ждут процедуру не больше 21 дня. Для оформления квоты на ЭКО по полису ОМС нужно обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Там проведут предварительное обследование. После этого акушер-гинеколог направит женщину на итоговую консультацию к врачу-репродуктологу.

Для получения квоты необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС, заключение областного специалиста.

Подробную информацию о том, как оформить направление на ЭКО и какие документы для этого необходимы, можно найти на сайте подмосковного Минздрава.