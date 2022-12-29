Подмосковье 29 декабря 2022, 17:55 Больше 500 фасадов МКД капитально отремонтировали в Подмосковье за год

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Министерство ЖКХ Подмосковья капитально отремонтировало 545 фасадов МКД за год. С 2014 года на территории Московской области работы выполнены в 16 тысячах домов, таким образом, улучшены жилищные условия трех миллионов жителей.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что представители министерства и фонда капитального ремонта регулярно выезжают на объекты капремонта и контролируют ход выполнения ключевых работ, в том числе утепление фасадов и кровель, замену лифтового оборудования и ремонт систем газоснабжения

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«Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ, нацеленный на сохранение несущих свойств конструктива здания, повышение его теплотехнических характеристик и придание фасаду привлекательного внешнего вида», — сообщил генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

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Жители Подмосковья могут следить за ходом ремонтных работ в режиме онлайн. Для этого необходимо перейти в раздел «Карта» на сайте фонда капитального ремонта и выбрать дом с видеонаблюдением.

Программа капитального ремонта домов Московской области самая большая в России. Губернатор Андрей Воробьев ранее заявил, что во Власихе в программу попали все многоквартирные дома. Там обновят фасады, подъезды, инженерные коммуникации, кровли и не только.

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