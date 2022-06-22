Больше 50 стихийных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года

Несколько дней назад, 17 июня, ГУСТ Московской области направил одному из собственников земли в Мытищах приглашение в отдел, поскольку на территории была обнаружена свалка строительных отходов. Теперь владельцу участка проведут консультацию и расскажут, как правильно соблюдать требования чистоты и порядка в Подмосковье.

В администрации округа рекомендовали владельцу территории найти какую-либо организацию, которая смогла бы взять на себя вывоз отходов, и установить вокруг бывшей свалки забор, чтобы к ней не было прямого доступа.

В Московской области ведется обширная борьба с нелегальным выбросом строительных отходов. За текущий год в Подмосковье провели больше пятнадцати рейдов, посвященных этой теме. Они прошли в Мытищах, в городских округах Щелковский, Дмитровский, Ленинский, Солнечногорский, Протвино, Раменский. Было проверено более 50 большегрузных самосвалов, пресечен сброс около 500 кубометров «строяка».

Всем, кто нарушает действующие в Подмосковье требования чистоты и порядка, может грозить штраф до 250 тысяч рублей. Как отметила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова, с начала текущего года уже удалось ликвидировать 56 стихийных свалок в Подмосковье.