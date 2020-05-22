Больше 50 рабочих мест создадут в подмосковном Ступине. Там расширили производство плитки

Более 50 рабочих мест создаст предприятие по выпуску керамогранитной плитки в подмосковном Ступине. Так, компания «Керама Марацци» расширила производство, вложив в это два миллиарда рублей.

Она находится в районе поселка Малино и специализируется на создании плитки. Теперь мощность производства там вырастет. Предприятие получило дополнительное помещение, рассказала министр жилищной политики Инна Федотова.

Завершена реконструкция. А увеличение этого предприятия до площади 55 тысяч квадратных метров положительно скажется и на экономике городского округа Инна Федотова.

Она уточнила, что проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Уже набирают специалистов и ведут пусконаладочные работы. Вместе с тем обучают новых сотрудников.

А еще 120 рабочих мест в Ступине создадут после строительства современного животноводческого комплекса для производства молока. Его запуск наметили на четвертый квартал этого года.

Комплекс «Бортниково» появится в районе деревни Кочкорево. Новое предприятие с крупным рогатым скотом рассчитано на 3550 коров.

По поручению губернатора промышленные предприятия могут возобновить работу с 18 мая, но лишь при условии выполнения санитарных требований. Для этого введут новую должность. Это стюарды, которые будут отвечать за здоровье каждого сотрудника. Эти же правила касаются и строек.