Более 50 перевозчиков строительного мусора включили в официальный реестр Подмосковья

В Подмосковье продолжают обновлять реестр добросовестных перевозчиков строительного мусора. В список добавили еще 52 компании. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

В список добросовестных перевозчиков вносят транспортировщиков с лицензией и соглашением, которое позволяет транспортировку строительных отходов на специальные площадки и комплексы по переработке мусора.

«На сегодняшний день соглашения заключены с 52 возчиками, работающими на всей территории Московской области. Мы рекомендуем жителям обращаться к официальным компаниям, подключенным к региональной навигационной системе Московской области, которые являются участниками информационного взаимодействия системы „Электронный талон“», — сказал Антон Велиховский, министр ЖКХ региона.

Министр отметил, что эти компании перевозят строительный мусор на основании талонов, которые формируют в системе отходопроизводители.

Посмотреть список всех добросовестных транспортировщиков можно на сайте Министерства ЖКХ.

Всех перевозчиков, у которых нет лицензии и соглашения, с 1 июня будут штрафовать.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья напомнили, что строительный мусор нельзя выбрасывать на придомовые контейнерные площадки и в баки для твердых коммунальных отходов.

Строительным мусором считаются остатки сырья, материалов, изделий и других продуктов, образующихся при ремонте квартир и домов.