Больше 5 тысяч иностранок решили рожать в Подмосковье в прошлом году

Подмосковные родильные дома все больше привлекают жительниц других регионов России и даже государств. За один только прошлый год их выбрали свыше 5,4 тысячи иностранок и 9,2 тысячи женщин из разных уголков нашей страны. Это 20% всех рожениц области.

Это не менее 20% всех рожениц Московской области. В 2019 году к врачам перинатальных центров и роддомов региона обратились в общей сложности более 70 тысяч женщин.

«Показатели говорят о востребованности наших учреждений и высоком уровне квалификации специалистов. А с прошлого года каждая российская мама, родившая и зарегистрировавшая ребенка в Подмосковье, может получить подарочный набор от губернатора или денежную выплату», — сказала заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.

Такую поддержку окажут в рамках проекта «Стань мамой в Подмосковье». Он стартовал в области 1 сентября прошлого года. Теперь женщины могут выбрать в подарок набор необходимых в первый год жизни ребенка вещей или 20 тысяч рублей. Также во всех подмосковных роддомах и перинатальных центрах у мам появилась возможность получить документы для младенца, не выходя из палаты.

Кроме того, молодым родителям предоставляют льготы. Губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям 29 января поручил областному правительству реализовать региональный материнский капитал за третьего и последующих детей. Если семьи не успели использовать эти 100 тысяч рублей, они смогут в течение двух лет получить денежную выплату в размере 50 тысяч ежегодно.

А с 1 января этого года молодым мамам и папам из Подмосковья предоставили еще одну возможность — получить скидку 3% на покупку квартиры в ипотеку при условии отсутствия у них собственного жилья.

Сейчас в области действуют семь перинатальных центров и 35 родильных домов. Кроме того, запущен Единый региональный call-центр «Стань мамой в Подмосковье» с номером 8 (800) 550-30-03. Женщины могут задать все волнующие их вопросы и узнать подробности о мерах поддержки. Звонок бесплатный. Операторы работают на линии с 8:00 до 20:00.