Больше 5 тысяч человек найдут наботу на подмосковных предприятиях КПО к концу года

Более 2 тысяч человек работают на предприятиях по переработке отходов в Московской области. До конца года будут трудоустроены еще свыше 3000 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ региона.

В Подмосковье в эксплуатацию уже ввели пять комплексов по переработке отходов. Еще на двух предприятиях провели пуско-наладочные работы.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин подчеркнул, что менее чем за полтора года в регионе благодаря строительству современных предприятий системы обращения с твердыми коммунальными отходами было трудоустроено более 2 тысяч человек.

«Мы построили предприятия совершенно нового типа в городских округах Зарайск, Егорьевск, Коломенский, Серебряные Пруды, Рошаль, Клин и Сергиев Посад — с автоматизированными системами управления и оптического сепарирования отходов. Там требуются работники различного уровня квалификации и компетенций. До конца года на всех предприятиях КПО будет трудоустроено еще более 3 тысяч человек», — рассказал зампред правительства.

Найти работу на предприятиях КПО могут специалисты самого разного уровня — от операторов различных ручных и высокотехнологичных узлов сортировочного оборудования, машинистов обслуживающей техники до высококлассного инженерно-технического персонала: экологов-менеджеров по реализации вторсырья, бригадиров и специалистов по охране труда и безопасности производства.

Средний уровень зарплат работников КПО Подмосковья составляет более 35 тысяч рублей. При подборе персонала приоритет отдается местным жителям.

Отрасль обращения с отходами в Московской области активно развивается. В 2020 году будет возведено еще шесть новых современных КПО. Всего в регионе будет работать 12 новых КПО, они позволят трудоустроить более 5 тысяч человек.