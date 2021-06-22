Больше 400 коек уже развернули в ковидном госпитале в парке «Патриот»

Временный ковидный госпиталь в парке «Патриот» в Одинцовском округе уже начал принимать пациентов. Там развернули 420 коек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В парке «Патриот» развернули госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Сейчас больница может принять 420 человек. Первых пациентов привезли в госпиталь 21 июня.

«Сейчас в инфекционный центр доставлены 63 человека. Временный госпиталь в парке „Патриот“ мы открываем совместно с Минобороны РФ в несколько этапов», — рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она отметила, что в июле в «Патриоте» развернут свыше 1,4 тысячи коек.

В Подмосковье продолжают создавать дополнительные места для пациентов с COVID-19. Сейчас в регионе развернули более 12 тысяч коек.