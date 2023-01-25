Подмосковье 25 января 2023, 20:32 Больше 4 тысяч голов племенных молодых коров развели в Подмосковье в 2022 году

Читать 360tv в

В прошлом году предприятия Московской области развели более четырех тысяч голов молодняка. Это на 21,7% больше, чем в 2021 году.

Валовое производство молока в племенных предприятиях составляет 409,1 тысячи тонн, то есть более 63% от всей молочной продукции региона. На одну корову приходится в среднем 8777 килограммов молока, что на 104 килограмма больше прошлогодних показателей.

Реклама

«Такие результаты достигнуты благодаря работе по повышению генетического потенциала, повышению уровня и качества кормления, а также условий содержания молочных коров за счет создания новых объектов, реконструкции и модернизации объектов животноводства. Комплексная работа позволила увеличить и поголовье», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Сейчас в регионе 37 племенных предприятий. Среди них 12 — это заводы и 25 — племенные репродукторы. Общее поголовье Московской области достигает 102,4 тысячи молочных коров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».