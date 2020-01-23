Больше 350 молодых семей Химок воспользовались программой «Я родился в Подмосковье»

В прошлом году в роддоме Химок заработала программа «Я родился в Подмосковье». С тех пор ее услугами воспользовались 375 семей, сообщили в медучреждении.

«Я родился в Подмосковье» включает в себя несколько услуг. Например, молодые мамы могут сразу в роддоме оформить документы на малыша: медстраховку, ИНН, маткапитал, свидетельство о рождении.

«В роддоме работает отдел ЗАГС, он представляет собой мини-МФЦ. После рождения малыш в течение трех дней пребывает у нас вместе с мамой, и за это время происходит регистрация ребенка — его родители получают все основные документы. Жители очень довольны! Московская область — это единственный регион, в котором есть такая комплексная услуга для новорожденных и их родителей», — рассказали в роддоме Химок.

А еще программа «Я родился в Подмосковье» включает в себя выдачу подарочных наборов молодым мамам. В них находятся самые необходимые предметы для младенца: пеленки, термометр, ползунки, носочки и многое другое. При этом мамы могут выбрать альтернативу подарку — выплату в размере 20 тысяч рублей.