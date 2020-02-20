Чистота и порядок. Больше 3,1 тысячи проблем в подмосковных дворах решили специалисты ЦУР за неделю

В Центре управления регионом (ЦУР) обработали 3171 заявку по содержанию территорий Московской области за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора.

Содержание территорий — это уборка дворов и улиц Подмосковья. Чаще всего люди жаловались на снег на дорогах и сломанные фонари.

«Большая часть из них касалась нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда, неисправности в освещении территорий и наличия рекламного мусора на столбах и деревьях», — сказал Олег Баженов, начальник Госадмтехнадзора.

Специалисты ЦУР решили 914 проблем, связанных с уборкой снега. Еще 543 заявки — это реклама на столбах и деревьях, 272 сообщения — неисправные фонари.