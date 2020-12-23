Больше 30 семей из аварийного жилья получили новые квартиры в Шатуре

Жители села Бакшеево наконец-то смогут переселиться из аварийных бараков в новые уютные квартиры. Глава городского округа Шатура вручил ключи 31 семье.

Дом на улице 1 Мая в поселке Бакшеево признан аварийным. Дому больше 80 лет. Строился он как временное общежитие для работников торфопредприятия. Лидия Белова в бараке жила 35 лет. Особенно тяжело пенсионерке пришлось в последние годы. Фундамент дома почти ушел в землю, кровля осыпается, в стенах дыры.

Все жители барака стали участниками программы по переселению из аварийного жилья. На соседней улице — Комсомольской — построили новый трехэтажный дом. Как и положено, во всех квартирах сделан ремонт, установлена сантехника и плиты. Ключи новоселам вручил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

«Сегодня особенно долгожданный дом. Все мы знаем, какой трудный у нас был год в связи с пандемией, и из-за этого тоже долго не могли дооформить документы, поэтому все вместе ждали этого дня, когда будет вручение ключей, когда люди смогут зайти в свои квартиры и отпраздновать Новый год в новом жилье», — отметил Алексей Артюхин, глава городского округа Шатура.

Всего в новостройку переедет 31 семья.