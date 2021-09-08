Больше 30 компаний приняли участие в первой ярмарке вакансий в Химках

В Химках прошла первая ярмарка вакансий. Соединить работодателей и соискателей решил химкинский Центр занятости населения. Совместно с компанией «Развитие индустриального парка Химки» центр предложил 30 местным организациям рассказать о своей компании и актуальных вакансиях.

В ярмарке приняли участие предприятия промышленности, машиностроения, общепита и других сфер экономики.

«Работники, которые живут здесь недалеко, даже могут и не знать, что здесь есть потребность в рабочих кадрах. Мы пытаемся это удовлетворить, связать. Мы выяснили, сколько у нас человек находятся в Центре занятости, мы получили информацию от работодателей, какие у них есть вакансии, и состыковали, связавшись с каждым из потенциальных работников, предложив им некоторую вакансию», — пояснил Павел Бабанин, директор компании «Развитие индустриального парка Химки».

Продлилась ярмарка всего один день — это так называемый пилот, рассказывают организаторы. Однако в будущем подобные консультации проведут снова. Подробную информацию можно найти на сайте Химкинского центра занятости населения.

«Это очень даже полезное мероприятие, потому что, во-первых, работодатель общается непосредственно с претендентом на рабочее место. Во-вторых, у нас трудоустройство проходит после этих ярмарок вакансий. На моей практике люди действительно трудоустраиваются, и это составляет порядка 40%», — рассказала Ольга Курнакова, главный инспектор химкинского Центра занятости населения.

На ярмарке работу предлагали 30 компаний, а искали ее 108 соискателей.