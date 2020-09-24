Больше 3 тысяч молодых учителей Подмосковья получат выплаты по 150 тысяч рублей

Молодые учителя из Подмосковья получат крупную выплату. Ее поделят по частям. Об этом речь пошла на 125-м заседании Мособлдумы.

Согласно новым принятым законам, полномочия по выплате пособия молодым специалистам-учителям передали на муниципальный уровень.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина уточнила, что учителя и воспитатели, которые пошли работать в школу или детский сад сразу после окончания университета, получит 150 тысяч рублей. Их выплатят по частям. 50 тысяч заплатят в первый год работы, еще 100 тысяч — по окончании второго. После этого учитель должен будет отработать три года в школе или садике на территории Московской области.

Уже сейчас эту выплату получают 3200 человек.