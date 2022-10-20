Больше 270 тысяч жителей Подмосковья стали получателями социальных услуг | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 20:48 Больше 270 тысяч жителей Подмосковья стали получателями социальных услуг

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Адресатами необходимых социальных услуг тех учреждений, в которых работают реабилитологи, социальные работники, — стали уже больше 270 тысяч жителей Подмосковья. В целом спектр услуг, которые предоставляются, достаточно широкий. Помощь в целом получить можно просто и в очень комфортных условиях.

«Самыми популярными нашими услугам остаются занятия в рамках проекта „Активное долголетие“, на дому наши социальные помощники ухаживают за пожилыми жителями, которые нуждаются в нашей поддержке», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Заявления на такие услуги подаются в электронном виде. Собирать документы для этого не нужно. Дело в том, что вся программа в целом прошла цифровизацию.

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Такая работа на территории Подмосковья проводится в рамках проекта под названием «Старшее поколение». В целом уровень подготовки именно подмосковных работников крайне высоко оценивается по всей стране. Их опыт перенимают во многих российских регионах.