Подмосковье 09 февраля 2023, 21:01 Больше 26 тысяч жителей Лосино-Петровского получат обновленные инженерные сети

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В 2023 году в Лосино-Петровском обновят инженерные коммуникации. Работы затронут более 26,3 тысячи местных жителей. Ремонт проведут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», которая будет действовать до 2028 года.

«В ноябре этого года завершится капитальный ремонт сетей водоснабжения в деревне Осеево с охватом населения 485 человек», — сообщил министр ЖКХ Антон Велиховский.

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Также в селе Анискино, поселке Свердловский, деревне Улиткино, поселке Биокомбината и в городе капитально отремонтируют системы водоснабжения и водоотведения.

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В этом году приведут в порядок тепловые сети длиной 15 километров в Лосино-Петровском, поселке Свердловский, деревнях Корпуса и Мизиново. Также на этой территории построят блочно-модульную котельную с охватом населения более трех тысяч человек.

Также в рамках инвестиционной программы с 2021 года в городе ремонтируют блочно-модульную котельную на месте центрального теплового пункта № 4 на улице 7 ноября. Она обеспечит теплом более двух тысяч местных жителей.

На работы в Лосино-Петровском потратят порядка двух миллиардов рублей. Также региональный Фонд капремонта оплатит модернизацию четырех многоквартирных домов и замену пяти лифтов в двух многоэтажках.

Отметим, в регионе до 2025 года приведут в порядок 162 объекта инженерной инфраструктуры.

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