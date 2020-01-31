Больше 250 семей смогут купить жилье в Подмосковье благодаря субсидии

В Московской области выдали сертификаты на приобретения жилья. Получили субсидию 254 семьи. Купить новую квартиру или дом им необходимо до августа этого года, сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Чтобы получить субсидию, нужно соответствовать некоторым условиям: возраст супругов не превышает 35 лет, семья проживает в Подмосковье, а жилая площадь на человека составляет максимум около 10 квадратных метров.

«Более 250 семьям Подмосковья из 46 муниципалитетов выданы свидетельства на приобретение жилья. Мы знаем, что 12 семей уже приобрели жилые помещения! Размер социальных выплат составляет 35% от расчетной стоимости квартиры в муниципальном образовании», − рассказала Федотова.

Принять участие в программе можно и в следующем году. Для этого нужно подать заявку в орган местного самоуправления по месту жительства в Подмосковье.