Больше 24 тысяч пользователей газа в Подмосковье вошли в график по отключению услуги

Больше 24 тысяч подключенных к газоснабжению квартир в Московской области оказались в плановом графике по отключению от этой услуги в июле 2022 года. Как отметили в Госжилинспекции, такие крайние меры будут применяться к тем, кто своевременно не предоставляет доступ для регулярного технического оборудования. Неисправности могут быть слишком опасными, поэтому правильнее будет просто перекрыть доступ к газу.

Есть определенные правила обеспечения безопасности при использовании газового оборудования. По ним, техническое обслуживание такого оборудования обязательно нужно проходить как минимум один раз в год. Чтобы это требование выполнялось в целях безопасности самих же пользователей газа, уже разработана специальная дорожная карта.

Все «неблагополучные» адреса были занесены в Единую диспетчерскую службу Московской области. По сделали дополнительный обход сотрудники УК и специализированных организаций. Если все эти меры не подействовали и доступ к техническому обслуживанию так и не был предоставлен, будут проводиться отключения.

«Отказ в проведении техобслуживания ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей всего многоквартирного дома. Поэтому, бесспорно, отключение газового оборудования в данном случае не является чрезмерно жесткой мерой», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она отметила, что все графики по отключениям могут еще дополняться и изменяться. Поэтому пока еще есть возможность пустить в квартиру специалистов и избежать отключения.