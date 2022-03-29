Больше 21 тысячи киловатт сэкономили в Подмосковье во время акции «Час Земли»

В субботу, 26 марта, предприятия и жители Московского региона стали участниками экологической акции планетарного масштаба — «Час Земли». Во время ее проведения в регионе сэкономили 21 409,3 киловатт-час.

В 2022 году в Московской области «Час Земли» поддержали 42 городских округа, отметили в пресс-релизе Министерства энергетики Московской области. В период с 20:30 до 21:30, свет и наружное освещение отключили 624 объекта, в числе которых административные здания Мособлгаза (73 объекта) и Мособлэнерго (60 объектов).

Неизменной целью акции является привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе и энергетическим ресурсам планеты, отметили в министерстве.

«Час Земли» — это международная акция. Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает жителей всех стран в один день в году на час выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты.

В прошлом году в этой акции в Подмосковье приняло участие 43 городских округа.