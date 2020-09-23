Более 200 жителей деревни Введенское смогут подключиться к газу

Более 200 жителей деревни Введенское, расположенной в городском округе Лотошино, скоро смогут пользоваться газом. Подключиться у них получится благодаря губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

Газовые «нити» протянутся на 4,2 километра. Уже сейчас «Мособлгаз» завершает строительство газопровода. Совсем скоро, в октябре, 79 домовладений смогут подключиться к газу. А также такую возможность дадут 58 участкам, выделенным под перспективную застройку.

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов подчеркнул, что общая протяженность газопроводов составит более 26 километров. К газу смогут подключиться 213 жителей деревни Введенское.

«Всего в рамках губернаторской программы до 2024 года запланировано проектирование газопроводов для газификации деревень в городском округе Лотошино: Мамоново, Астренево, Коноплево и Хранево», — рассказал глава.

В октябре все жители Введенского смогут подать заявку на подключение через личный кабинет клиента «Мособлгаза», а также на портале технологического присоединения или в филиале предприятия «Северо-Запад».