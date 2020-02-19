Школы, больницы и торговые центры. Больше 200 учебных эвакуаций провели в Балашихе

Больше 200 учебных эвакуаций прошло в Балашихе. Их провели пожарные в единый региональный день тренировок.

Учения прошли в детских садах, школах, больницах и торговых центрах городского округа. Они необходимы для того, чтобы жители знали правила поведения при пожаре.

«При возникновении пожара ни в коем случае не должно быть никакой паники — нужно трезво оценивать ситуацию. Если виден дым, надо его обойти, спокойно двигаться к эвакуационным путям и никуда не разбегаться, чтобы людей можно было пересчитать. Эти мероприятия важны в первую очередь для практики персонала при возникновении пожара», — отметил Михаил Смирнов, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балашихе.

Одним из мест, где прошли учение, стал детский реабилитационный центр «Росинка». В здании сработала сигнализация, педагоги быстро вывели ребят на улицу. Пожарные тоже среагировали оперативно. В итоге эвакуировали 50 сотрудников центра 42 ребенка.

Единый региональный день тренировок проходит в Подмосковье раз в квартал. Инициатором постоянных учений стал губернатор Андрей Воробьев.