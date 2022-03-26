Больше 200 «театральных» маршрутов вышли на дороги Подмосковья

Минтранса Подмосковья сделал подарок региональным домам культуры ко Всемирному дню театра. Ведомство соединило их сетью из 220 маршрутов.

Они проложены между 28 театрами в разных округах Московской области. Список маршрутов опубликован на сайте регионального Министерства транспорта.

«Если вы узнаете, что завтра Всемирный день театра, то точно захотите посетить один из них — выбор большой, в Подмосковье их целых 28. А мы расскажем и покажем вам, что до прекрасных областных театров сатиры и драмы можно добраться на общественном транспорте. Например, до Дмитровского драматического театра «Большое Гнездо» можно доехать на любом из 24 региональных маршрутов», — отметили в ведомстве.

Профессиональный праздник всех работников и деятелей театрального искусства ежегодно отмечается 27 марта. Он установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра.

Минтранс Подмосковья напомнил, что в каждом автобусе региона оплатить проезд можно с помощью социальных и банковских карт, транспортных карт «Стрелка» всех видов и «Тройка», а также наличных средств.