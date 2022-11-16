Подмосковье 16 ноября 2022, 18:39 Больше 200 соцработников Подмосковья прошли обучение по уходу за пожилыми

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Обучающий семинар для работников социальных учреждений провели в Подмосковье в рамках нацпроекта «Демография». Участникам рассказали о методах ухода за престарелыми жителями и оказании первой помощи в случае непредвиденных ситуаций.

«Обучение прошли более 200 наших специалистов из стационарных социальных учреждений, центров реабилитации, добрых домов, семейных центров. Профессионалы рассказали о способах, правилах и средствах ухода за пожилыми», — отметила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Такие же обучающие занятия в ближайшее время будут проведены для всех участников проекта «Активное долголетие» в Московской области. На занятиях пенсионерам расскажут о самопомощи и поддержке ближних.

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Ранее стало известно, что в 2023 году в Подмосковье продолжат делать выплаты по уходу за инвалидами. На эту меру поддержки в проекте бюджета запланировано 248 миллионов рублей.

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