null | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 19:21 Поделиться Telegram

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Viber Больше 200 мероприятий пройдет в День города в Москве null pixabay.com

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В этом году Москва отметит свое 875-летие. Празднование обещает стать очень масштабным, жителей и гостей российской столицы ожидаются важные эмоции и впечатления. В городе пройдет порядка 200 различных мероприятий, они будут проводиться 10 и 11 сентября текущего года почти во всех административных округах столицы.

Состоятся концерты отечественных музыкантов, в том числе классических, пройдет также благотворительный фестиваль «Добрая Москва», который подарит множество впечатлений как для взрослых, так и для детей.

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В парке искусств «Музеон» 10 сентября, с 12:00 до 21:00, гостей будет ждать фестиваль «Движ Фест» с участием молодых исполнителей и уже известных популярных артистов, которые будут интересны молодежной аудитории и всем, кто любит музыку. Там можно будет услышать самые популярные хиты современности. Мероприятие также состоится 11 сентября, с трех часов дня до восьми часов вечера.

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В ходе фестиваля гостей и жителей столицы ожидают множество мероприятий и развлечений. Например, творческие мастер-классы, ярмарки с множеством товаров, концерты с большим количеством участников. Одно из самых известных мест для празднования Дня города — это Поклонная гора. Там состоятся выступления молодых творческих коллективов, а также концерт, организованный радиостанцией «Дорожное радио» и телеканалом «Муз-ТВ».

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