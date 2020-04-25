Больше 200 машин скорой поставят в больницы Подмосковья

Подмосковные больницы получат больше 200 новых автомобилей неотложной помощи. На врачей скорой из-за пандемии коронавируса упала особенная нагрузка, и Московская область старается им помочь.

«На помощь жителям региона выезжает ближайшая бригада медпомощи вне зависимости от границ муниципалитетов. Количество вызовов за прошедшую неделю, переданных на неотложную помощь, возросло на 300%. Только в начале апреля поступило более 150 тысяч обращений на пульт скорой помощи. Все звонки обязательно отрабатываются. В случае экстренных ситуаций к жителю спешит бригада скорой, а если показания не угрожают жизни, то выезжает неотложная», — сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В пресс-службе отметили, что Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейших в России. Ежедневно на выезды отправляются около тысячи бригад скорой и неотложной помощи.

Все они имеют средства защиты, в том числе маски, очки, специальные костюмы, бахилы, перчатки. Кроме того, у медиков обязательно есть антисептики, дезинфицирующие средства и лекарственные препараты. В пресс-службе подчеркнули, что на подстанциях достаточно СИЗов — средств индивидуальной защиты.

Работников скорой поддерживает по программе «Социальная ипотека». Им компенсируют аренду жилья, доплачивают за работу с пациентами с коронавирусом. Буквально накануне Воробьев объявил, что за лечение COVID-пациентов от региона будут введены дополнительные выплаты. С учетом этого врачи скорой будут получать 188 тысяч рублей, средний медперсонал — 105 тысяч, водители — по 76 тысяч рублей.

В Московской области, по информации на 24 апреля, зафиксировали 7889 случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии провели 133 845 исследований.