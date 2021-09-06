Больше 20 водоемов очистили в Подмосковье за лето

В Московской области за три летних месяца от мусора очистили 22 водоема. Всего в порядок успели привести 53 гектара прудов. Об этом Андрею Воробьеву рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Андрей Разин на совещании с зампредами правительства региона.

В перечень работ входила не только очистка непосредственно дна и водной поверхности от мусора, но и берегов от кустарников и сухих деревьев.

«Мы не ограничивались только работами на воде. И в ряде случаев муниципалитеты пошли дальше. Где-то они обустраивали пляжные зоны», — уточнил Андрей Разин.

Он добавил, что в рамах программы в регионе обустроили семь новых пляжных зон. У некоторых прудов появились скамейки, домики для уток и места для рыбалки.

К 15 ноября работы завершат еще на 15 водоемах. Изначально в плане их не было, но получилось добавить пруды за счет экономии. А на портале «Добродел» тем временем открыли голосование за водоемы, которые войдут в программу в следующем году. В плане — 60 прудов. Но, исходя из опыта этого года, список может быть расширен.