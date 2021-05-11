Больше 20 водных объектов благоустроят в Подмосковье в 2021 году

В Московской области в 2021 году приведут в порядок 22 водных объекта. Как сообщил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, пруды и озера, которые почистят и благоустроят, выбрали сами жители.

«Мы запускаем новую программу [по очистке] 100 прудов и озер на территории Подмосковья за три года. В этом году мы почистим 22 пруда, в следующем — 60 и закончим программу в 2023 году», — рассказал Разин.

Министр рассказал, что пруды, которые будут приводить в порядок, выбирали на голосовании жителей. В опросе приняли участие около 11 тысяч человек. Именно они выбрали 22 объекта, которые будут благоустроены в 2021 году. А с конца мая начнется голосование по следующим объектам.

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«[Будут проведены] ликвидация водосбросов, удаление сухостоя, сбор донного мусора, уборка с поверхности водного объекта, а также благоустройство прилегающих территорий. Ориентировочная стоимость работ — порядка двух миллионов рублей за гектар водной глади», — добавил Андрей Разин.

По его словам, работы начнутся 22 июля. А к 19 сентября все 22 водных объекта будут приведены в порядок.

С 20 мая жители смогут выбрать остальные пруды и озера, которые будут благоустраивать в Подмосковье. Разин сообщил, что список формируется исходя из предложений муниципалитетов. Пока что в него входит 129 водных объектов, но муниципалитеты могут подать заявку до 15 мая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал вопрос благоустройства водных объектов острым.

Жители справедливо хотят, чтобы оно было чистое и ухоженное. Их у нас в Московской области огромное количество, нужно выделить приоритеты Андрей Воробьев.

Губернатор отметил важность детализации благоустройства.