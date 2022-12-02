Подмосковье 02 декабря 2022, 14:02 Больше 20 тысяч школьников Подмосковья льготно попутешествовали по региону в 2022 году

Читать 360tv в

Для организации подмосковных школьных путешествий в 2022 году выделено более 160 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Около 21 тысячи ребят смогли побывать в поездках и познакомиться с достопримечательностями региона.

«Ученики 5-9 классов из Московской области побывали в рамках программы в самых интересных местах Подмосковья. Большой популярностью пользуются маршруты в Сергиев-Посад, Коломну, Истру, Серпухов, Чехов, Рузу и Мытищи», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

В 2023 году поездки продолжатся. Около 100 тысяч школьников со всей России смогут побывать в социальных путешествиях и лучше узнать свой регион.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».