Больше 20% отремонтированных подъездов приняли в Подмосковье

В Московской области за качеством ремонта подъездов следит Госжилинспекция. Инспекторы приняли уже 23% подъездов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Госжилинспекция контролирует сроки и качество проведения управляющими организациями региона работ по ремонту подъездов в рамках губернаторской программы», — рассказала руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

Она отметила, что сотрудники Госжилинспекции каждую неделю обновляют рейтинг городских округов по выполнению плана ремонта подъездов на этот год.

По результатам рейдов в «зеленой зоне» остались Луховицы и Ленинский округ. К ним из «желтой зоны» присоединилась Черноголовка. А из «красной зоны» в «зеленую» смогли войти Серебряные Пруды и Химки.

В «желтой зоне» остались Егорьевск, Лыткарино и Молодежный округ. Остальные округа пока находятся в «красной зоне». Некоторые муниципалитеты вылетели из «желтой зоны», потому что в Московской области повысили нижнюю границу «желтой зоны» до 40%.

Во время приема подъездов инспекторы обращают внимание на качество работ по укладке в кабельные каналы электрических и слаботочных сетей, восстановлению нормативного состояния входных дверей, стен и потолков в местах общего пользования, отопительных приборов, ограждений лестничных маршей и много другого.

В ведомстве отметили, что во время инспекций сотрудники принимают не все отремонтированные подъезды. На некоторых объектах находят нарушения: сколы на новой напольной плитке, плохо оштукатуренные перед покраской стены, отсутствие плотного притвора входных дверей или уборки. Управляющим компаниям предписывают устранить все нарушения в кратчайшие сроки.

Ольга Федина отметила, что пока все недочеты не будут устранены, подъезд не примут.