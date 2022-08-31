Более 20 молодых педагогов пришли работать в школы Шатуры

В школы Шатуры к началу нового учебного года пришел работать 21 молодой педагог. Еще вчера все они были студентами, теперь же их статус повысился — они полноценные сотрудники. Среди молодых специалистов — 18 учителей и трое воспитателей. Все они учились в школах округа и решили посвятить свою профессию детям.

С молодыми специалистами встретился глава округа Алексей Артюхин. Встреча прошла за чашкой чая, молодые педагоги рассказали о себе и поделились ближайшими планами.

Например, в семье Екатерины Скуловой целая династия педагогов. Ее бабушка — учитель начальных классов, а мама и тетя работают воспитателями. Екатерина не сомневалась, какую именно профессию ей выбирать, пошла по стопам своих родственников. Работать она будет в лицее города Шатура, вести там русский язык и литературу. Первый урок пройдет уже завтра, 1 сентября.

«Очень волнительно, потому что работа с детьми достаточно сложна, нужно найти определенный подход, понравиться детям чтобы продолжить свой педагогический путь», — рассказала Екатерина Скулова.

На встрече поднимались многие темы, в том числе и поддержка молодых специалистов. В Подмосковье есть программа губернатора Андрея Воробьева, по которой педагоги могут получить подъемные. По итогам первого года они получают 50 тысяч рублей, третьего — еще 100 тысяч рублей.