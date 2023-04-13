Подмосковье 13 апреля 2023, 16:35 Более 20 километров трассы А-108 в Подмосковье расширят до четырех полос ФКУ "Центравтомагистраль"

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На федеральной автодороге А-108 «Московское большое кольцо» часть трассы расширят до четырех полос до конца 2024 года, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Работы ведутся вблизи города Серпухова, на двух участках магистрали с 344-го по 365-й километр.

Дорожные работники подготавливают 22 километра трассы для будущего асфальтирования. Также проводится переработка коммуникаций, в том числе газопровода. На обновленных участках будут установлены системы водоотвода, оборудования для очистки устройств освещения. Для пешеходов специалисты облагородят ограждения и тротуары. В целях обеспечения безопасности на оживленном перекрестке Терехунь — Рудаково установят светофоры.

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После завершения работ по расширению дороги пропускная способность трассы увеличится до семи тысяч машин в сутки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов региона усилить контроль за ремонтом дорог.