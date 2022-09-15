Больше 2 тысяч вещей забыли пассажиры в подмосковных автобусах с начала года | 360°

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Больше 2 тысяч вещей забыли пассажиры в подмосковных автобусах с начала года

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В автобусах Мострансавто с приходом осени становится все больше пассажиров, потому что начинается учебный год, заканчивается пора отпусков. Следовательно, все больше забытых вещей оказывается в транспорте. С начала этого года жители и гости Подмосковья случайно оставили в автобусах более 2 тысяч разных вещей. Чаще всего это транспортные карты, по которым осуществляется проезд, а также банковские и социальные карты.

Есть и те находки, которые чаще всего обнаруживались в автобусах летом. Это солнечные очки, головные уборы и пляжные принадлежности, ведь многие маршруты Мострансавто идут до популярных летних мест притяжения для отдыха.

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Но бывают и достаточно необычные находки. Например, кто-то умудрился оставить в автобусе комплект удочек, решетку-гриль, штатив для фотоаппарата и рюкзаки с продуктами питания, которые люди явно везли с собой на отдых. Все забытые пассажирами предметы, кроме скоропортящихся, хранятся на складе компании на протяжении полугода. Если за это время за ними никто не явился, вещи утилизируются.

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Жителям Подмосковья напомнили, что делать, если они обнаружили, что забыли свои вещи в автобусе. Нужно сразу же позвонить по номеру Единой линии связи Мострансавто 8 (800) 700-31-13. Чтобы найти вещи было проще, желательно назвать номер и наименование маршрута, направление движения автобуса, а также ориентировочное время пропажи. Кроме того, от человека попросят кратко описать потерянный предмет. Чтобы получить вещи в бюро находок, нужно взять с собой паспорт. Если потерявший — несовершеннолетний, он должен прийти с родителями или другими законными представителями.

Важно также соблюдать бдительность в транспорте, на вокзалах и автостанциях. Если там обнаруживается бесхозный предмет, о нем нужно незамедлительно сообщить сотрудникам охраны или водителю.

Автобусы

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